Mogi Mirim abre 2 a 0, mas cede empate ao Rio Branco Goleados na primeira rodada, Mogi Mirim e Rio Branco não conseguiram a reabilitação nesta quinta-feira. As duas equipes empataram por 2 a 2, no Estádio João Paulo II, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O time da casa abriu 2 a 0, mas o Rio Branco reagiu e buscou a igualdade.