Mogi Mirim altera sua programação A ameaça do rebaixamento está provocando mudanças no Mogi Mirim. Com apenas duas rodadas para o final da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A1, a comissão técnica resolveu mudar até a programação do time, com o objetivo de conseguir escapar do rebaixamento. O primeiro desafio será contra o Palmeiras, sábado, em casa. O técnico Pedro Rocha quer melhorar o rendimento de seus jogadores e para isso reforçou o trabalho técnico, além da parte física. Os jogadores estão treinando em dois períodos e o coletivo final para o jogo contra o Palmeiras, marcado para sábado, será realizado na quinta-feira provavelmente pela manhã. "Temos que trabalhar intensivamente para tirar o Mogi desta situação. Nos últimos jogos cometemos algumas falhas e não podemos repeti-las se quisermos manter o time na primeira divisão", afirma o treinador. Com a derrota em Matão, o Mogi Mirim ficou mais próximo dos ameaçados pelo rebaixamento. Com 15 pontos, faz companhia ao União Barbarense e está um ponto à frente dos últimos colocados: Inter, Matonense e Guarani. São dois jogos difíceis, contra Palmeiras e Santos. Para isso, o Mogi apela também para a matemática. A comissão técnica já faz contas para saber o que será necessário para garantir a permanência na Série A-1. Mesmo dependendo apenas de suas próprias forças, o Mogi corre sérios riscos justamente por enfrentar dois times considerados grandes. Nos treinos, Pedro Rocha estuda a montagem de seu time sem contar com o meia Válber, que sentiu novamente a contusão muscular que o afastou dos gramados nos últimos dois meses e está praticamente vetado para o próximo jogo. Márcio e Everaldo estão livres da suspensão e devem retornar.