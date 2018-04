Mogi Mirim anuncia novo treinador A diretoria do Mogi Mirim anunciou nesta terça-feira o nome do seu novo treinador. Trata-se de José Carlos Serrão, de 53 anos. Serrão é o terceiro técnico a assumir o Mogi no Campeonato Brasileiro. Antes dele, passaram pelo clube: Val de Mello e Ademir Fonseca, que foi para o Ipatinga-MG, disputar a Série C. Esta é a terceira vez que o treinador assume o clube. Anteriormente, ele dirigiu o Mogi Mirim em 1995 e 99. Como treinador, José Carlos Serrão passou por várias equipes do interior paulista como: Araçatuba, Francana, Marília e XV de Piracicaba. Em 1986, teve uma pequena passagem pelo São Paulo e em 2000 dirigiu o Corinthians na categoria sub-20. Já dirigiu também clubes em outros Estados, como Londrina, no Paraná, Ceará, CRB de Alagoas e Paysandu do Pará. Ano passado, ele esteve trabalhando no futebol coreano, no Gyeonggi - Suwon , indicado pelo São Paulo. Este ano dirigiu, por alguns jogos, o Mamoré, de Minas Gerais. O treinador fará sua estréia no comando do Mogi no próximo sábado, quando enfrenta a Portuguesa de Desportos, no estádio Wilson Fernandes de Barros. O clube ocupa a penúltima posição na Série B do Campeonato Brasileiro com apenas 15 pontos e corre o risco de ser rebaixado. "Sei que estou pegando um rabo de foguete. Mas a vida é feita de desafios", comentou Serrão.