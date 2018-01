Mogi Mirim apresenta novo atacante A diretoria do Mogi Mirim apresentou nesta quinta-feira o novo reforço do time para o Campeonato Paulista da Série A1. É o atacante Jack Jones, revelado pelo Itaperuna-RJ, mas que estava atuando pelo América-RN. No começo da semana, o clube já tinha acertado com Curê, atacante que já passou pelo Guarani e Rio Branco. Os novos atacantes do Mogi, porém, não devem estar em campo contra a Internacional, domingo à tarde, em Limeira. O técnico Carlos Rossi pensa em usar apenas Curê, mas como opção no banco de reservas. O Mogi Mirim é penúltimo colocado da Série A1, com apenas cinco pontos ganhos, e tenta evitar o vexame do ano passado, quando foi rebaixado por ter feito a pior campanha do Paulista.