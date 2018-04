Mogi Mirim cede empate ao Bragantino no Paulistão

Jogando em casa, o Mogi Mirim teve mais chances, mesmo porque atuou durante quase todo o segundo tempo com um jogador a mais, porém, o Bragantino conseguiu segurar o empate.

O Mogi Mirim, que vinha de vitórias sobre Santos e Portuguesa, agora tem oito pontos e perdeu a chance de entrar no G-4 do Paulistão. O Bragantino, que vinha de derrota em casa para o Ituano, chega aos cinco pontos, em posição intermediária. Porém, completou o quarto jogo sem vitória no Paulistão.

O primeiro gol saiu antes do primeiro minuto. Aos 42 segundos, a defesa do Bragantino tentou fazer uma linha de impedimento e Geovane recebeu pelo lado direito, em posição legal. O atacante invadiu a área e chutou forte no canto esquerdo do goleiro Gilvan. O visitante tentou buscar o empate, mas não conseguiu.

O Mogi Mirim voltou mais acesso no segundo tempo, explorando a velocidade, forçando as tabelas e apostando no atacante Geovane. Mas quem fez o gol foi o Bragantino. Diego Macedo cobrou o escanteio e Paulinho subiu entre dois zagueiros, para cabecear firme fora do alcance do goleiro André Luís, aos sete minutos.

Dois minutos depois, o zagueiro Maurício, cometeu falta violenta na frente da área e foi expulso. Com um jogador a menos, o técnico Marcelo Veiga recompôs a marcação com a entrada de Luis Antônio na vaga do atacante Rodriguinho. E o Bragantino tratou de garantir o resultado, se fechando na defesa. O Mogi Mirim insistiu, mas não conseguiu marcar o segundo gol.

Os dois times voltam a jogar na próxima quinta-feira. O Mogi Mirim atua fora de casa, contra o Mirassol, às 21h50, no Estádio José Maria de Campos Maia. Já o Bragantino recebe o Rio Branco, às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA:

Mogi Mirim 1 x 1 Bragantino

Mogi Mirim - Alex Alves; Fábio Sanches, Audálio (Eliéser) e Anderson Conceição; Niel, Ricardo Oliveira, Elias, Éverton (Marcelo) e Raí; Luis Mário (Nando) e Geovane. Técnico: Francisco Diá.

Bragantino - Gilvan; Marcelo Godri, Maurício e Da Silva; Diego Macedo, Adãozinho, Paulinho, Lúcio e Esquerdinha (Marcos Vinícius); Rodriguinho (Luis Antônio) e Frontini (Quixadá). Técnico: Marcelo Veiga.

Gols - Geovane, aos 42 segundos do primeiro tempo, e Paulinho, aos 7 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Philippe Lombard

Cartões amarelos - Anderson Conceição e Marcelo (Mogi Mirim);Diego Macedo, Marcos Vinícius e Gilvan (Bragantino)

Cartão vermelho - Maurício (Bragantino)

Renda - R$ 17.076,00

Público - 797 pagantes

Local - Estádio João Paulo II, em Mogi Mirim