Mogi Mirim confirma pacote de reforços para sair da lanterna da Série B O início ruim no Campeonato Brasileiro da Série B, com um ponto em três jogos, acendeu a luz amarela pelos lados do Mogi Mirim. Tanto que o presidente Rivaldo, pouco afeito a meter a mão no bolso para ter muitas opções no elenco, confirmou nesta quarta-feira um pacotão de reforços para o técnico Edinho Nascimento, filho de Pelé. No total são cinco jogadores.