Mogi Mirim confirma últimos reforços Não querendo repetir o fiasco da temporada passada, o Mogi Mirim anunciou a contratação de cinco reforços para a disputa do Campeonato Paulista. Chegaram ao clube lateral-direito Mantena, os zagueiros Graziani e Marcelo Miguel, além dos atacantes Edson Mendes e Anderson Ricardo. Nem todos são tão conhecidos. O lateral Mantena, de 28 anos, estava no Bahia antes de se transferir para a Ponte Preta. Em Campinas, não teve muitas chances ou esteve machucado, sendo reserva do time no Brasileiro de 2003 e também de 2004. Marcelo Miguel teve passagens pelo Guarani e Portuguesa, vindo com a promessa de ser um dos titulares do time que está sendo montado pelo técnico José Carlos Serrão. No último sábado, o atacante Nerinaldo, que estava atuando em El Salvador, também foi apresentado como esperança para a solução de gols.