Mogi Mirim contrata 2 e dispensa um A diretoria do Mogi Mirim anunciou nesta quinta-feira algumas mudanças no elenco. O clube do interior paulista confirmou a contratação do meia Joílson e do volante Edson Baiano e também definiu a dispensa do zagueiro Fábio Paulista. Os dois novos reforços estavam no Corinthians de Alagoas. Joílson já teve uma passagem rápida pelo próprio Mogi, enquanto Édson Baiano começou sua carreira no Bragantino e jogou também no Goiás. O técnico Adilson, ex-zagueiro do Grêmio e do Corinthians, aprovou as mudanças. "A chegada destes reforços é importante, porque contamos com um elenco reduzido. Temos apenas 21 jogadores, sendo que cinco são juniores", afirmou. O Mogi também está próximo de contratar o atacante Carioca, que está na Caldense-MG. Sobre a dispensa de Fábio Paulista, Adilson revelou que o jogador estava fora de forma e não vinha se dedicando aos treinamentos. Neste sábado, o Mogi faz um jogo-treino com o União São João, em Araras. No sábado seguinte, é a vez de enfrentar o Rio Branco de Americana. Enquanto treina, o Mogi espera a confirmação da CBF para poder disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.