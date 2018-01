Mogi Mirim contrata atacante Clóvis A novela envolvendo o atacante Clóvis teve seu capítulo final nesta quarta-feira. O jogador, que vinha treinando no estádio Wilson Fernandes de Barros na expectativa de ser contratado por um time do exterior, acabou aceitando a proposta do clube paulista e vai reforçar o Mogi na seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. Aos 32 anos, o jogador chega com a missão de substituir Dênis, artilheiro do time na competição, com seis gols, que foi negociado com o Olympique des Alpes, da Suíça. Mas, se depender do currículo do atacante, Clóvis pode ser boa solução para o técnico Luís Carlos Winck. Artilheiro do Campeonato Paulista da Série A2 deste ano defendendo a Francana, com 12 gols, o jogador já atuou em times como Guarani, Corinthians, Atlético-PR, Grêmio, Santos, Vasco e Benfica, de Portugal. Clóvis, entretanto, não participa do jogo do próximo sábado, às 20h30, contra o Sport no estádio Wilson Fernandes de Barros pela décima rodada da Segunda Divisão.