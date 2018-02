Mogi Mirim contrata mais um reforço Mesmo com poucos recursos financeiros, a diretoria do Mogi Mirim dribla as dificuldades e começa a montar o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quinta-feira foi apresentado o quinto reforço do clube. É o zagueiro Fabrício, de 27 anos, que já defendeu a Portuguesa e estava no Corinthians-AL. Ainda nesta quinta-feira está sendo aguardado no clube a chegada do lateral-esquerdo Marcelo, que vem do Pelotas-RS. Antes desses reforços, foram contratados Bruno Leite, Leandro, Fernando e Moisés. Bruno Leite, de 21 anos, é lateral-direito e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Vasco. Da mesma idade, o meia ofensivo Leandro estava no São Caetano, onde não vinha sendo aproveitado pelo técnico Mário Sérgio. O goleiro Fernando, que estava no Internacional de Porto Alegre, e o volante Moisés, que veio do Olímpia, têm 24 anos. O meia Neto, do Palmeiras, negocia a sua permanência no clube. Mais um lateral-esquerdo também devem ser anunciado como reforço nos próximos dias.