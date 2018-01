Mogi Mirim contrata o meia Arilson A direção do Mogi Mirim, time que começou muito bem o Campeonato Paulista (hoje é 4º colocado), anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Arilson. O atleta conversou por telefone com o presidente do clube, Wilson Fernandes de Barros, e deixou acertada sua transferência. Resta, porém, a assinatura do contrato. Considerado um jogador-problema, Arilson é empresariado por Jorge Machado, responsável pela vinda de diversos jogadores que já fazem parte da equipe paulista. Em março Arilson deve se transferir para o futebol árabe, onde já possui até um pré-contrato. Segundo os dirigentes, o meia deve se apresentar ainda nesta quarta-feira no clube, mas dificilmente será aproveitado na partida de sábado contra o Ituano, em Mogi Mirim. O Mogi tem nove pontos ganhos em quatro rodadas. O jogador ganhou notoriedade em 1996, quando fugiu da concentração da seleção pré-olímpica, que na época era dirigida por Zagallo. Ano passado foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro junto com o Grêmio. Arilson Gilberto da Costa, de 34 anos, atuou em vários times: Esportivo-ES, Grêmio, Kaiserslautern-ALE, Internacional, Palmeiras, Portuguesa, Valadollid-ESP e América-MG.