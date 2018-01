Mogi Mirim corre atrás de 4 pontos Faltando quatro rodadas para o final da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A-1, o Mogi Mirim corre atrás de quatro pontos para se livrar do rebaixamento. As contas foram feitas pela comissão técnica, que não quer nem pensar em um possível descenso. O próximo será, em casa, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e o ambiente voltou a ficar tranqüilo depois da vitória sobre o União São João, por 4 a 2, na rod ada passada. "Todos aqui estão cientes de que precisamos somar o maior número de pontos possíveis nestes últimos quatro jogos. Quatro já seriam suficientes, mas não podemos bobear mais", adiantou o técnico Pedro Rocha. Se conseguir o resultado positivo, o time viaja para Matão com a missão de garantir, no mínimo, um empate para chegar aos 18 pontos e comemorar a permanência na A-1. O Mogi não pode nem pensar em desperdiçar a chance de conquistar estes quatro pontos nos dois próximos jogos. É que nas duas últimas rodadas, apesar de jogar em casa, o time só terá pedreiras pela frente: Palmeiras, que também luta desesperadamente para não ser rebaixado, e Santos, que quer a classificação a qualquer custo. O Mogi divide a 10ª colocação na classificação com União São João, Guarani e Internacional de Limeira, somando 14 pontos.