Mogi Mirim decide manter Jorge Raulli O técnico Jorge Raulli vai continuar no comando do Mogi Mirim no Campeonato Paulista. Os dirigentes do clube se reuniram na tarde desta quinta-feira e decidiram optar pela permanência do treinador. Sua saída tinha sido anunciadaa na noite de quarta, após derrota para o Santos, por 4 a 0, na Vila Belmiro. Segundo o diretor Marcos Barros, Jorge Raulli tem apoio total da diretoria para fazer seu trabalho. "O fato dos resultados não estarem aparecendo é até aceitável pelo fato do Mogi ter se apresentado no dia 26 de dezembro e, pelo pouco tempo de trabalho, não tivemos uma preparação adequada para o Campeonato Paulista", explicou. Apesar do voto de confiança, a situação do treinador não é nada confortável. Jorge Raulli precisa de uma vitória neste domingo, contra o Ituano, em Mogi Mirim, para voltar a ter tranquilidade no cargo. Para a partida contra o Ituano, a novidade deverá ser a volta do lateral-esquerdo Vanin, que estava machucado. Com a derrota de 4 a 0 para o Santos, o Mogi ficou com a 9ª posição do grupo 2, com apenas um ponto ganho.