Mogi Mirim derrota o líder Marília O Mogi Mirim acabou com a invencibilidade do Marília na Série B do campeonato Brasileiro, ao vencer, nesta terça-feira à noite, em Mogi, por 3 a 2 na abertura da sexta rodada. Apesar da derrota, o MAC ainda lidera com 13 pontos. O Mogi, reabilitado da derrota para o CRB por 3 a 1, está com dez. Dênis marcou dois gols e assumiu a artilharia com seis. O jogo foi bastante equilibrado e decidido praticamente nos lances de bola parada. O Mogi, em casa e com o estreante Paulo Nunes no meio-de-campo, começou no ataque, dominou os primeiros minutos e incomodou o sistema de marcação do Marília. Após cobrança de escanteio, a bola tocou na mão do zagueiro Andrei: pênalti. Na cobrança, Dênis converteu aos 21 minutos. O Marília equilibrou as ações e dominou nos últimos 15 minutos, mas só chegou ao empate aos 45 minutos. Após três cobranças consecutivas de escanteio pelo meio Bechara, o lateral Galego enfiou a cabeça para marcar. Logo no começo do segundo tempo, o Mogi Mirim voltou a comandar o placar. Joel cobrou falta com violência, mandando a bola no ângulo do goleiro Mauro, aos dois minutos. O Marília tentou a reação, com o técnico Paulo Comelli colocando o time à frente. Mas ficou exposto aos contra-ataques do Mogi, que ampliou aos 27 minutos. Dênis foi lançado em velocidade, chutando forte e cruzado sem chances para Mauro. O Marília ainda diminuiu com Bechara, cobrando falta, aos 42 minutos, mas era tarde para buscar o empate. Empate em Minas - No Estádio Independência, em Belo Horizonte, América e Náutico empataram sem gols, num jogo muito truncado e de poucas emoções. Melhor para o time pernambucano que chegou aos 11 pontos. O América tem seis. Apenas 1.263 torcedores pagaram ingressos para uma renda de R$ 11.370,00. A sexta rodada prosseguirá no fim de semana. Ficha Técnica: Mogi Mirim: Marcelo Galvão; Joílson, Chicão, Joel e Batista; Moisés, Goiano, Paulo Nunes (Leandro) e Renato (Maninho); Sandro Silva (Bruno) e Dênis. Técnico: Luís Carlos Winck. Marília: Mauro; Romildo, Adeilson (Alexandre Salles) e Andrei; Marquinhos Paraná, Zé Luis (Claudemir), Everaldo, Bechara e Galego; Romualdo e Jailson. Técnico: Paulo Comelli. Gols: Dênis aos 21 e Galego aos 45 minutos do primeiro tempo; Joel aos 2, Dênis aos 21 e Bechara aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro: Wladyerisson Silva Oliveira (CE). Cartão amarelo: Chicão, Joel, Dênis e Mauro. Local: Estádio Wilson de Barros.