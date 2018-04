Mogi Mirim derrota Portuguesa no Canindé

A Portuguesa conheceu sua primeira derrota no Campeonato Paulista nesta quarta-feira. Com um futebol abaixo da média, principalmente no segundo tempo, a Lusa perdeu do Mogi Mirim por 1 a 0, no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela quarta rodada da competição.

Apesar do tropeço, a Portuguesa continua entre os primeiros colocados, com sete pontos. O Mogi também chega aos sete pontos, mas fica atrás no saldo de gols: 3 a 2.

A Portuguesa dominou amplamente os primeiros 45 minutos da partida. Explorando bem as laterais, principalmente pela esquerda, o time do Canindé chegava constantemente ao ataque. Ao todo, a Lusa fez 16 cruzamentos para a área adversária, contra apenas um do Mogi. No entanto, a equipe mostrava dificuldade nas finalizações.

Acuado e se arriscando pouco ao ataque, o time visitante conseguiu abrir o placar em um lance de muita felicidade do meia veterano Luiz Mário. Aos 38 minutos do primeiro tempo, ele acertou um chute quase do meio-campo, no ângulo direito de Fábio.

Com a derrota parcial, a Lusa voltou do intervalo no ataque. Benazzi colocou em campo o meia Henrique e o atacante Celsinho, nos lugares dos volantes Marcos Paulo e Glauber. As mudanças, porém, surtiram pouco efeito. A equipe seguia sem criatividade, sem conseguir penetrar a defesa adversária.

No próximo domingo, às 17 horas, a Portuguesa volta a campo para enfrentar o Botafogo, no Canindé, em São Paulo. O Mogi Mirim encara o Bragantino, no mesmo dia, às 11 horas, no Estádio Papa João Paulo II, em Mogi Mirim.

Portuguesa -

Fábio; Paulo Sérgio, Domingos, Preto Costa e Fabrício; Marcos Paulo (Celsinho), Glauber (Henrique), Marco Antônio e Athirson; Héverton e Dinei (Ronaldo).Vágner Benazzi

Mogi Mirim - Alex Alves; Audálio, Anderson Bahia e Flávio Boaventura (Elias); Niel, Ricardo Oliveira, Baraka, Éverton, Luiz Mário (Nando) e Raí; Geovane (Elyéser). Técnico: Francisco Diá

Gol - Luiz Mário, aos 38 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos - Glauber, Marco Antônio (Portuguesa); Alex Alves (Mogi Mirim)

Cartões vermelhos - Fabrício (Portuguesa); Baraka (Mogi Mirim)

Árbitro - Sálvio Spinola Fagundes Filho

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)