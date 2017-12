Mogi Mirim descarta Paulo Nunes O atacante Paulo Nunes vai seguir o caminho de Dênis e deixar o Mogi Mirim nos próximos dias. Mas, enquanto o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro da Série B, com oito gols, vai para o Kuwait, o ex-jogador de Palmeiras e Corinthians vai deixar o clube por deficiência técnica. Contratado no início do ano como solução para o ataque do time, Paulo Nunes ainda não conseguiu marcar um gol sequer. Além do fraco desempenho em campo, o jogador alterna sua rotina de treinamentos com trabalhos de fisioterapia no departamento médico. O atacante, inclusive, não aparece no clube há mais de dez dias. Dispensado para resolver problemas particulares em São Paulo, Paulo Nunes ainda não voltou, o que tem causado irritação ao técnico Jorge Raulli e também à diretoria do Mogi Mirim. Sem Paulo Nunes, o time do interior paulista se prepara para enfrentar o América-MG no próximo sábado, no estádio Wilson Fernandes de Barros. O Mogi Mirim luta contra o rebaixamento, já que ocupa a 21ª colocação, com 18 pontos.