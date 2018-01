Mogi Mirim e Guarani são rebaixados Mogi Mirim e Guarani foram rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Paulista. O time de Mogi perdeu para o Santos por 5 a 1 e ficou na penúltima colocação, com 15 pontos. O Guarani, que empatou com a Portuguesa Santista em 0 a 0, terminou a competição também com 15 pontos, mas com uma vitória a menos que o Mogi.