Mogi Mirim e Ponte empatam por 3 a 3 Já livres do rebaixamento, Mogi Mirim e Ponte Preta empataram por 3 a 3 em um jogo bastante movimentado na noite desta quarta-feira, no estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi. A Ponte Preta lidera o Rebolo, com 11 pontos, enquanto o Mogi, com nove, está livre do rebaixamento desde a rodada anterior. Os dois times partiram para cima e fizeram um jogo franco, com muitas chances de gol. E os donos da casa abriram o placar logo aos 11 minutos. Neto cobrou falta com perfeição, sem chances para Lauro. O empate, entretanto, veio dois minutos depois. Após cobrança de falta de Elivélton, Rodrigo cabeceou e deixou tudo igual no estádio Wilson Fernandes de Barros. Mas a partida continuava movimentada e Dênis, aos 17, recebeu passe preciso de Paulo Nunes, invadiu a área e bateu no ângulo do goleiro ponte-pretano. Mas o time de Campinas mais uma vez foi atrás e empatou aos 31 minutos, desta vez com o zagueiro Gabriel. A pequena torcida que compareceu ao estádio ainda comemorava quando Luizinho Vieira acertou o ângulo de Marcelo Cruz em cobrança de falta. O Mogi Mirim foi em busca do empate e, aos 14 minutos do segundo tempo, Dênis marcou seu segundo gol na partida decretando o resultado final do jogo. Ficha Técnica Mogi Mirim - Marcelo Galvão; Bruno, Chicão, Paulinho e Alessandro; Joilson, Márcio, Neto (Douglas) e Maninho (Renato); Dênis e Paulo Nunes (Batista). Técnico: Luís Carlos Winck. Ponte Preta - Lauro; Gabriel, Luís Carlos e Rodrigo; Vaguinho, Alan, Ângelo, Piá e Elivélton (Jean); Luizinho Vieira (Ronildo) e Fabrício Carvalho(Sérgio Alves). Técnico: Abel Braga. Gols - Neto aos 11, Rodrigo aos 13, Dênis aos 17, Gabriel aos 31, Luizinho Vieira aos 34 minutos do primeiro tempo; Dênis aos 14 minutos do segundo tempo. Árbitro - Eduardo César Coronado Coelho Cartão amarelo - Ângelo, Gabriel, Luis Carlos, Rodrigo e Alessandro. Local - Estádio Wilson de Barros