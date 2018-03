Mogi Mirim e União empatam pela Série B Os dois piores times paulistas dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, Mogi Mirim e União São João, empataram em 1 a 1, neste domingo cedo, no estádio Wilson Fernandes de Barros. O resultado, porém, foi justo deixando o time da casa com 12 pontos em 20º lugar. O União soma quatro pontos, ainda na lanterna e ameaçadíssimo pelo rebaixamento. O Mogi tem a pior defesa e o União São João o pior ataque da Série B. Em campo, o que se viu foi uma tentativa do Mogi em marcar gols e do União São João em não levar. Mas isso não significou um ataque eficiente do Mogi ou uma defesa bem postada do União de Araras. O time da casa ainda teve o zagueiro Joel expulso aos 25 minutos do primeiro tempo depois de uma falta desleal sobre Valdo. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Aos 30 minutos Diguinho escapou com velocidade pela esquerda, tocou para João Paulo que só de uma "cutucada" e deixou para Diguinho chutar forte no ângulo, abrindo o marcador. Seis minutos depois, o Mogi conseguiu um heróico empate. Após chute forte de Dênis, Paulo Nunes pegou o rebote e chutou em direção à área, Sandro Silva chutou forte para o gol, igualando o marcador. No segundo tempo, o Mogi ainda teve uma chance valiosa para garantir a vitória. Num contra-ataque Dênis foi derrubado dentro da área: pênalti. Na cobrança, ele próprio chutou, mas o goleiro Gilson espalmou. A bola, caprichosa, ainda bateu na trave antes de sair. Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 16 horas. O Mogi vai até Santa Catarina enfrentar o Joinville-SC. O União de Araras vai até Goiás enfrentar o Vila Nova-GO.