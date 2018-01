Mogi Mirim espanta tabu contra União O Mogi Mirim conseguiu sua reação no Campeonato Paulista da Série A-1. Depois de cinco jogos sem vitórias no estádio Wilson Fernandes de Barros, o time lavou a alma e derrotou o União São João, por 4 a 2, neste domingo. O resultado deixou o Mogi com 14 pontos ganhos e manteve suas esperanças de continuar na Primeira Divisão em 2002. Destaque para o atacante Dênis, que marcou três dos quatro gols do Mogi. O União perdeu um pênalti aos 24 minutos. João Paulo invadiu a área e, antes da conclusão, foi derrubado pelo goleiro Mauro. O zagueiro-artilheiro Andrei cobrou e Mauro se redimiu, fazendo importante defesa. Foi a primeira cobrança que o artilheiro desperdiçou no campeonato. Na etapa final, porém, o ataque do Mogi resolveu trabalhar e quem brilhou foi Dênis. Logo aos 30 segundos, Maia serviu o atacante na área, que tocou cruzado, sem chances para o goleiro: 1 a 0. O gol deu vida nova ao time da casa, que passou a infernizar a defesa do União São João. Aos 24 minutos, Dênis novamente marcou um belo gol para o Mogi. Ele recebeu sem marcação na grande área, viu a saída do goleiro Pedro Paulo e tocou por cobertura: 2 a 0. Inspirado, o "Pimentinha" não perdoou e seis minutos depois fez seu terceiro gol. Mauro César fez o primeiro gol do União, aos 40 minutos, aproveitando cruzamento da direita. Mas a tarde era mesmo do renovado Mogi. Juliano fez 4 a 1 aos 41 minutos, depois de um bate-rebate na pequena área. Rafael ainda marcou o segundo do União, aos 48 minutos, mas a vitória já estava garantida.