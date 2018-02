Mogi Mirim espera voltar a vencer Há quatro rodadas sem vencer no campeonato Paulista, o Mogi Mirim, que um dia chegou a liderar a competição, quer voltar a somar três pontos. Para isso terá que bater em casa, pela 16ª rodada, o Santo André, nesta terça-feira, às 20h30. A última vitória do Sapão ocorreu em Mogi no dia 6 de março sobre o Atlético Sorocaba, por 4 a 1. Depois disso, foram três derrotas consecutivas e por goleada, diante de América (3 a 0), Rio Branco e Paulista, ambos por 4 a 1. No sábado passado, porém, o time arrancou um empate de 3 a 3 com a Ponte Preta, em Campinas. Estes tropeços levaram o time à quinta colocação, somando 26 pontos. O Santo André busca a recuperação, depois da derrota para o São Paulo por 3 a 1. O time soma 23 pontos, na sexta posição e se vencer encosta no Mogi, com o mesmo número de pontos. No Mogi, o técnico José Carlos Serrão não terá nenhum desfalque e deve manter o mesmo time que empatou com a Ponte fora de casa. O técnico Sérgio Soares segue sem poder contar com os zagueiros Dedimar e Ronaldo, com o lateral Alexandre e com o meia Fumagalli, todos contundidos. Sem problemas de suspensão, Soares deve manter o mesmo time que enfrentou o São Paulo.