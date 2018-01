Mogi Mirim fecha elenco com Válber Na tentativa de resgatar a melhor fase de sua história, o Mogi Mirim anunciou nesta quinta-feira a contratação do veterano meia Válber. Atuando ao lado de jogadores como o meia Rivaldo, o líbero Capone e o atacante Leto, o jogador fez parte do famoso "Carrossel Caipira", comandado por Oswaldo Alvarez, o Vadão, no início da década de 90. Aos 32 anos, Válber, que está há mais de um ano sem disputar um jogo oficial, já havia decidido encerrar a carreira. "Mas não poderia negar um convite do Mogi Mirim", respondeu o atleta. Essa será a sua terceira passagem no clube do interior paulista. A primeira aconteceu em 1992, quando ele veio de Recife junto com Leto e Rivaldo. Além dele, o Mogi, do técnico Jorge Raulli, anunciou a contratação do zagueiro Maurício, de 21 anos, ex-Internacional-RS. Com isso, o diretor de futebol Henrique Stort garantiu que o elenco, que conta com 27 jogadores, está praticamente fechado para a disputa do Campeonato Paulista. A estréia do Mogi na competição acontecerá no dia 21 de janeiro, contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista.