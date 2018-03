Mogi Mirim ganha nova opção na lateral Devido à boa atuação no jogo passado, quando o Mogi Mirim venceu o Brasiliense por 2 a 0, o técnico Luís Carlos Winck não pretende mudar o time. O recém-contratado lateral-esquerdo, Marcelo Xavier, ex-Pelotas, ainda não deve estrear, já que não está com a documentação regularizada. Mesmo porque o titular Alessandro está indo muito bem. Os veteranos Paulo Nunes e Cléber foram vetados pelo departamento médico no jogo passado e não entraram em campo. Os jogadores podem ser opção no banco de reservas. O Mogi, com três pontos, enfrenta pela terceira rodada, nesta sexta-feira, às 20h30, o Santa Cruz, no Recife.