Mogi Mirim joga por motivação extra Em clima de ?final de festa?, por já estar rebaixado para a Série C, o Mogi Mirim enxerga no dinheiro uma motivação nesta penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na expectativa de receber algum incentivo de times que têm interesse na derrota do Santa Cruz - todos os que ainda brigam para se classificar -, o time paulista recebe os pernambucanos nesta sexta-feira no estádio ?Wilson Fernandes de Barros?, em Mogi Mirim, às 20h30. O Caxias é um dos seis times que disputam as duas vagas restantes. Apesar de estar na 10ª colocação, com 31 pontos, um a menos do que o Paulista, oitavo colocado. O Mogi Mirim, na penúltima colocação (23º), tem apenas 17 pontos. Além de ter que lidar com a desmotivação, o técnico José Carlos Serrão ainda tem alguns desfalques para a partida. O goleiro Edervan, assim como o meia Geraldo e o atacante Osni, foi embora. Fábio joga em seu lugar. No meio, Vandinho ainda está lesionado e não jogará. Com isso, o setor será formado por Marcelinho e Ademir. Por fim, o zagueiro Paulo César recebeu o terceiro amarelo e será substituído por Gian.