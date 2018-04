Mogi Mirim leva multa por W.O. e presidente é suspenso por tempo indeterminado

O Mogi Mirim foi julgado na tarde desta sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e punido com multa de R$ 1 mil, baseado nos artigos 191 e 203, por ter dado W.O no duelo frente ao Ypiranga-RS, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. Já o presidente Luiz Henrique de Oliveira acabou suspenso até que prove o pagamento das taxas de arbitragem.

O time paulista foi enquadrado nos artigos 191 (deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento de obrigação legal e/ou de regulamento, geral ou especial, de competição) e 203 (deixar de disputar, sem justa causa, partida, prova ou o equivalente na respectiva modalidade, ou dar causa à sua não realização ou à sua suspensão).

A multa para os dois casos, atribuída pelos auditores, foi de R$ 500, somando no total R$ 1 mil. A perda de pontos estava descartada, uma vez que o Ypiranga foi considerado vencedor por 3 a 0.

Já o presidente Luiz Henrique de Oliveira foi punido pelo não pagamento das taxas de arbitragem. O mandatário ficará suspenso por tempo indeterminado até que a dívida seja quitada e comprovada. Ele foi considerado responsável direto pelo W.O do time na Série C devido os atrasos salariais.

Há oito jogos sem vencer, o Mogi Mirim encontra-se em situação delicada na tabela de classificação do Grupo B da Série C do Brasileiro. O time paulista é o lanterna, com apenas dez pontos, a seis de deixar a zona de rebaixamento. A queda pode ser decretada em caso de tropeço diante do Volta Redonda, em partida marcada para este domingo, às 15 horas, no Raulino de Oliveira.