Mogi Mirim perde mais um atacante Depois de perder o atacante Dênis, negociado com o Kuwait Sportin Club, o Mogi Mirim ficou sem mais um jogador de ataque para a seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quinta-feira, o experiente Clóvis, de 32 anos, deixou o clube para jogar na Francana, que se prepara para a disputa da Série C nacional. Clóvis já jogou este ano pela Francana e foi o artilheiro da Série A2 do Campeonato Paulista, ao lado de Ricardo Xavier, do Atlético Sorocaba, com 12 gols. Em compensação, o técnico Jorge Raulli terá as voltas do zagueiro Joel e do meia Renato para o jogo da próxima terça-feira contra o Náutico, no estádio dos Aflitos, em Recife.