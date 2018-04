Mogi Mirim quebra a invencibilidade do Guarani na Série C

O Mogi saltou da quinta para a segunda posição, seguido no G4 - zona de classificação - por Botafogo-SP, com 14, e Ypiranga, com 13. Quem deixou a zona de classificação foi o Tombense, também com 13 pontos, porém, com menos vitórias do que o time gaúcho: 4 a 3.

O gol da vitória saiu somente aos 42 minutos do segundo tempo, com Alan Mota, de cabeça. Mas o Mogi Mirim jogou melhor desde o início diante de um adversário apático, que pouco criou e também quase não finalizou ao gol. O time de Campinas vinha de dois empates sem gols contra times paulistas - Portuguesa e Botafogo - e parecia que empataria de novo. Mas sofreu o gol no final.

Agora vai ter que buscar a reabilitação contra o Ypiranga, domingo, às 11 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Mogi Mirim vai enfrentar o Juventude, domingo, às 15h30, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).