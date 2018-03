Mogi Mirim quer Wanderley Paiva Mesmo com a boa vitória de 2 a 0 sobre o São Raimundo, Jorge Rauli, que assumiu interinamente o comando do Mogi Mirim, pode estar com seus dias contados. Nesta quarta-feira surgiu a informação em Anápolis de que a diretoria do clube paulista estaria interessada na contratação do técnico Wanderley Paiva, atualmente na Anapolina. Mesmo assim, a diretoria confia na vinda do treinador, principalmente pelo fato de Mogi Mirim ser próxima a Campinas, onde vive a família de Paiva. Com um elenco modesto, o treinador está conseguindo manter sua equipe bem longe do rebaixamento. Atualmente a Anapolina está em 15º, com 17 pontos, enquanto o Mogi é o 17º, com 15. O Mogi Mirim volta a campo somente na próxima sexta-feira, às 20h30, quando recebe a Portuguesa em seu estádio. Para este jogo a maior ausência pode ser o atacante Dênis. O artilheiro do time, com oito gols, está sendo assediado por Grêmio e Figueirense. O presidente do clube, Wilson Fernandes de Barros, já adiantou que o jogador só sai se negociado em definitivo.