Mogi Mirim renova com Paulo Nunes A maior novidade do Mogi Mirim para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B será o atacante Paulo Nunes. O jogador, que atuou em cinco jogos pela equipe no Campeonato Paulista deste ano e não marcou gols, havia se desligado do clube durante a Repescagem do Paulistão. Mas uma reunião envolvendo o jogador e o presidente Wilson Fernandes de Barros acabou selando a volta do atacante para o Mogi Mirim. "O trabalho aqui é muito sério. Dá gosto de ver como as coisas são feitas aqui. O clube é realmente modelo para qualquer equipe no país" comentou Nunes. O atacante disse também que não se importa em disputar a Série B. Segundo Paulo Nunes, o que vale é a proposta de trabalho e, principalmente, receber em dia. "Eu recebi algumas propostas, mas não aceitei por que são equipes que não honram os seus compromissos. É como o Vampeta diz: tem time que finge que paga. E isso eu não quero. No Mogi Mirim eu tenho certeza que vou receber em dia", finalizou. O seu salário, porém, deve ser bancado pelo seu procurador, o empresário gaúcho Jorge Machado. Por outro lado, o atacante Douglas foi dispensado. O jogador, tinha praticamente acertado a sua renovação, na última hora pediu um aumento de salário e acabou deixando o clube. "Já estava quase tudo certo para uma renovação quando o Douglas chegou e disse que queria um aumento salarial. Azar dele que agora vai ter de procurar um novo clube. Aqui no Mogi, pelo menos ele recebia em dia" disse o presidente Wilson Fernandes de Barros, que dispensou também o meia Cleyton e, nos próximos dias, mais dez ou 12 jogadores também devem deixar o clube. O salário médio no clube é de R$ 3 mil.