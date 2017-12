Mogi Mirim sonha com a classificação Depois de vencer o São Raimundo (2 a 0) e Portuguesa (2 a 1), jogadores e comissão técnica do Mogi Mirim já começam a pensar até em uma possível classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Antes lutando contra o rebaixamento, Jorge Raulli assumiu o comando do time em substituição a Luís Carlos Winck e conseguiu seis pontos em dois jogos, saltando para a 18ª posição, com 18 pontos. Apesar de ainda estar mais perto do rebaixamento que do grupo dos classificados, o Mogi está a quatro pontos dos oito primeiros colocados. ?Esses resultados positivos são muito importantes para dar mais confiança ao nosso time. Sabemos do nosso potencial e mostramos que podemos vencer qualquer adversário", destacou o treinador. Para se aproximar ainda mais dos primeiros colocados, o Mogi Mirim tenta a sexta vitória, domingo, às 16 horas, no interior do Paraná, contra o Londrina, que também busca uma vaga na próxima fase. Mesmo tendo uma proposta superior de um clube da Rússia, o atacante Dênis deve viajar ainda esta semana para o Oriente Médio. O jogador foi negociado com o Kuwait Sporting Club por US$ 300 mil.