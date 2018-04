Mogi Mirim surpreende Ituano e respira contra o descenso no Paulista

O resultado foi trágico para o Ituano, que caiu da liderança para a lanterna do equilibrado Grupo B. O time agora soma 19 pontos, na quinta posição. À frente aparecem Palmeiras e Novorizontino com 21, São Bernardo com 20 e Ponte Preta com 19, mas saldo de gols melhor (5 a -2). Pela próxima rodada, o time de Itu visita o Red Bull Brasil, no domingo, às 16 horas, em Campinas.

A vitória importante deu sobrevida ao Mogi Mirim no Paulistão. O time chegou aos 15 pontos, na penúltima colocação do Grupo D e na 16.ª posição geral, e tem um ponto a menos que Ferroviária e Água Santa, primeiros fora da faixa de rebaixamento. Na última rodada, a equipe recebe o Palmeiras, também no domingo, às 16 horas, precisando ganhar e torcer por tropeços dos concorrentes.

Apesar da distância entre ambos na tabela de classificação, Ituano e Mogi fizeram um jogo bastante equilibrado. O único gol da partida saiu apenas aos 34 minutos do segundo tempo. O atacante Matheus Ortigoza foi lançado com liberdade na área e desviou de cabeça no travessão. No rebote, o próprio jogador dominou e tocou na saída do goleiro Fábio, que nada pôde fazer.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 x 1 MOGI MIRIM

ITUANO - Fábio; Raul Prata, Naylhor, Léo e Peri; Guly (Ruan), Simião, Claudinho e Igor (Guilherme); Marcelinho e Fernando Viana (Marcão). Técnico: Tarcísio Pugliese.

MOGI MIRIM - Mauro; Alex Reinaldo, Paulão, Bruno Costa e Bruno Teles; Henrique Motta, Bruninho (Matheus Ortigoza), Gabriel Dias e Lulinha (Josa); Roni e Keké (Léo Melo). Técnico: Flávio Araújo.

GOL - Matheus Ortigoza, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Gomes Félix da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Guly, Igor, Peri, Raul Prata e Guilherme (Ituano); Bruno Costa, Gabriel Dias e Bruno Teles (Mogi Mirim).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Teles (Mogi Mirim).

RENDA - R$ 31.640,00.

PÚBLICO - 3.998 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).