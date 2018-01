Mogi Mirim tem jogo decisivo domingo O Mogi Mirim terá uma partida decisiva neste domingo contra a Matonense, pelo Campeonato Paulista da Série A1 fora de casa. Ainda ameaçado pelo rebaixamento, a equipe do técnico Pedro Rocha precisa de todas as maneiras conquistar três pontos para poder finalmente respirar aliviada na competição. Até o presidente do clube, Wilson Fernandes de Barros, dá o ultimato em seus jogadores. "Temos que fazer aquilo que deveríamos ter feito diante do Botafogo, ou seja: vencer". O pensamento do presidente reflete em todo elenco e a comissão técnica. Para o meia Válber, que deve ser a grande novidade do time, vencer é fundamental para ter tranqüilidade. "Não podemos deixar para decidir nossa vida nos jogos com os grandes", explica. As palavras de Válber se refletem nas duas rodadas finais, quando o Mogi receberá Palmeiras e Santos, respectivamente. A volta de Válber ao meio-campo e de Chicão ao miolo da defesa devem ser algumas das alterações que deverão ser processadas por Pedro Rocha. Márcio e Everaldo são dois desfalques certos. Ambos receberam o segundo cartão amarelo e não jogam neste domingo. Com 15 pontos ganhos, o Mogi Mirim está na décima segunda colocação na classificação geral.