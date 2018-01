Mogi Mirim tem problemas na defesa O técnico Paulo Bonamigo, do Mogi Mirim, ainda não definiu a formação de sua defesa para o compromisso contra o União Barbarense, neste sábado, em Mogi Mirim, pelo Campeonato Paulista da Série A-1. Pavão e Fábio Paulista são as principais opções. Pavão voltaria na ala direita e a entrada de Fábio Paulista, já recuperado de contusão, no meio da defesa. O jovem zagueiro, assim, ganha a sua primeira chance de começar como titular no campeonato deste ano. E se diz pronto. "Já estou totalmente recuperado e só não fiquei no banco no domingo por opção do técnico", explica. Os jogadores Alcir e Sandro desfalcam o time porque receberam o segundo cartão amarelo contra a Inter de Limeira e cumprem suspensão automática. Depois de três partidas em casa sem vencer, o Mogi entra em campo com o dever de conquistar os três pontos. Dos nove pontos disputados em seu campo, o time conseguiu conquistar apenas três. Todos no clube estão com o pensamento voltado somente na vitória. "Sabemos das dificuldades do adversário mas temos que vencer. Jogamos em nossa casa e a obrigação de pontuar é nossa", afirma o técnico Paulo Bonamigo. O time que enfrenta o União Barbarense será definido somente após o coletivo marcado para amanhã cedo, no estádio Wilson Fernandes de Barros.