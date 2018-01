Mogi Mirim tenta encontrar erros A derrota para o Gama por 4 a 3, na última terça-feira, ainda está sendo analisada pelo time do Mogi Mirim, que se manteve na 18ª posição na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos ganhos. Para o atacante Cléber, autor de um dos gols do Mogi, o time bobeou e acabou tropeçando nos próprios erros. "Marcamos três gols e criamos outras boas oportunidades. Infelizmente, acabamos tomando quatro gols em algumas falhas que não podemos cometer. O jeito é levantar a cabeça e pensar nos próximos jogos." Para Paulo Nunes, um dos mais experientes do grupo, a arbitragem do goiano Luís Alberto Sardinha Bittes deixou a desejar. Segundo o jogador, o terceiro gol do Gama originou-se de um pênalti assinalado incorretamente. "Além disso, ele cansou de inverter faltas", afirmou o atacante.