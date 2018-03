Mogi Mirim terá reforço no ataque Embora o maior problema do Mogi Mirim na Série B do Campeonato Brasileiro seja na defesa, o time terá um reforço no ataque para o próximo jogo, domingo, contra o União São João. O atacante Dênis, que havia sido emprestado para o Olympique Del Alpes, da Suíça, foi reintegrado ao elenco, já que não fechou acordo. Segundo o diretor de futebol do Mogi, Henrique Storti, o clube europeu não cumpriu o pagamento estabelecido em pré-contrato. Além disso, o Mogi deve ter a volta de mais dois jogadores no ataque. Os veteranos Cléber, que retorna de suspensão, e Paulo Nunes, recuperado de contusão, estão à disposição do técnico Luiz Carlos Winck. O Mogi tem a pior defesa da Série B, com 25 gols sofridos. O time ocupa a 20ª colocação, com apenas 11 pontos, e luta para sair das últimas posições e também para se reabilitar da última derrota, quando foi goleado por 6 a 0 pelo Remo, em Belém.