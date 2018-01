Mogi Mirim tranqüilo para cumprir tabela Com 25 pontos e livre do rebaixamento à Terceira Divisão, o Mogi Mirim apenas cumpre tabela nos dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. O primeiro deles acontece no próximo domingo, quando vai ao Rio Grande do Norte enfrentar o América-RN. Além do lateral-direito Passos, que saiu da partida contra o Vila Nova com uma contusão no ombro esquerdo, e o zagueiro Joel, no departamento médico, o atacante Cléber recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta os potiguares. "Na verdade acho que não mereci o cartão. Roubei a bola do zagueiro do Vila Nova e ele acabou caindo. O juiz entendeu que eu fiz a falta e me deu o cartão. Paciência, não queria ficar fora dessa partida", declarou o capitão do Mogi, principal responsável pela vitória contra os goianos no último final de semana, que garantiu a permanência da equipe na Série B.