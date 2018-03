Mogi Mirim traz atacante de Goiás O atacante Marcelo Cruz, segundo reforço do Mogi Mirim para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, começou a treinar nesta sexta-feira. O jogador, de 21 anos, estava no Novo Horizonte, de Ipameri, time do interior de Goiás. O primeiro reforço do clube foi anunciado no último final de semana. O lateral-esquerdo Valdo já está em Mogi Mirim treinando com o restante do elenco. O atleta pertencia ao Águas de Lindóia e devido a parceira com o Roma-PR, disputou o Campeonato Paranaense de 2004. Nos próximos dias, novos reforços devem chegar ao Mogi Mirim. A intenção do diretor de futebol Marcos Barros é contar com 28 atletas para a disputa da Série B. Nas últimas semanas, o clube dispensou seis atletas, entre eles o lateral direito Vítor, campeão mundial pelo São Paulo em 1992, e único jogador brasileiro tetracampeão da Libertadores. O Mogi Mirim estréia no Brasileiro da Série B no próximo dia 23, em casa, contra o Náutico-PE. O técnico Val de Mello acredita que o time pode fazer uma boa campanha, apagando a má imagem deixada no Paulistão.