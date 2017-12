Mogi Mirim tropeça de novo na Série C O Mogi Mirim continua sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado o time paulista perdeu por 2 a 1, para o Madureira, no jogo que foi disputado no Estádio Hermínio Ometto, em Araras (SP), uma vez que o Mogi perdeu um mando de campo no STJD. Com o segundo resultado ruim na competição, o Mogi divide o segundo lugar do Grupo 10 com o Atlético Sorocaba, ambos com um ponto. O Madureira, que bateu a Santista por 3 a 0 em sua estréia, está na liderança, com seis pontos. Marquinhos, aos 4, e Josafá, aos 45 minutos do primeiro tempo marcaram para o time carioca, enquanto Rodrigo Hote, de cabeça, diminuiu para o Mogi aos 12 minutos do segundo tempo. No outro jogo da Série C deste sábado, o Ceilândia venceu o Paranoá, por 3 a 0, no clássico do Distrito Federal. Os gols foram marcados por Fumaça, Fabinho e Leandrinho. Os dois times estão no Grupo 12, com três pontos e dividem a liderança com o Grêmio Inhumense, que vai até Mineiros, interior goiano, enfrentar o time da casa neste domingo.