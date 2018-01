Mogi Mirim vence a 1ª no Paulista O Mogi Mirim venceu neste domingo o São Caetano por 4 a 3 jogando fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. Com esta vitória o Mogi chegou aos seis pontos, contra oito pontos do São Caetano que não perdia havia um ano dentro de casa. A equipe da casa abriu o placar logo aos 18 segundos de jogo. Na saída de bola, Wágner foi lançado e cruzou para Magrão marcar de cabeça. O segundo gol foi marcado por Esquerdinha, aos 28 minutos, chutando de fora da área. O Mogi Mirim, jogando nos contra-ataques, descontou aos 38 minutos do primeiro tempo, com Sandro Gaúcho. Empatou logo aos quatro minutos do segundo tempo e virou aos 16 minutos, ambos marcados por Ênio. Três minutos depois o Mogi fez o quarto, com Márcio, aproveitando a sobra da defesa. Aos 32 minutos Romualdo descontou para o São Caetano e fechou o placar.