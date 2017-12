Mogi Mirim vence América-MG por 2 a 1 O Mogi Mirim derrotou o América Mineiro, por 3 a 0, neste sábado à tarde, no estádio "Wilson Fernandes de Barros", no interior de São Paulo, e somou 21 pontos, na 14ª colocação, enquanto o time mineiro continua com 19 pontos, em 19º lugar. Sandro Silva foi lançado em velocidade e só teve o trabalho de desviar do goleiro Laílson, aos 29 minutos. Os minutos seguintes foram de nervosismo para os mineiros e o Mogi se aproveitou para ampliar aos 34 minutos. A bola sobrou para o chute forte de Joilson. No final do primeiro tempo, aos 43 minutos, Renato fez boa jogada, foi até a linha de fundo e cruzou, na medida, para o veterano Cléber completar: 3 a 0. No segundo tempo, o América ainda esboçou uma reação, mas o Mogi Mirim tocou a bola e soube garantir a vitória. Na próxima rodada, o Coelho vai tentar se reabilitar diante do Brasiliense, dia 19, terça-feira, em Belo Horizonte. O Mogi Mirim receberá, dia 23, em casa, o Botafogo Carioca. Nos demais jogos, o Brasiliense venceu o São Raimundo, por 2 a 1, e se manteve entre os primeiros colocados. O time de Brasília, agora, tem 26 pontos, em quinto lugar. Os amazonenses continuam com 19 pontos, em 18º lugar. O veterano Gilson Batata abriu o placar para o time da casa aos 33 minutos do primeiro tempo. O São Raimundo empatou com Delmo, aos 15 minutos. No final, aos 37 minutos, Iranildo, ex-Flamengo, marcou o gol da vitória. Mesmo vencendo, o técnico Vágner Benazzi deve oficializar, neste domingo, sua saída no clube. Na segunda-feira ele se apresenta no Canindé para substituir Luis Carlos Martins, que pediu demissão na Portuguesa. Em Maceió, o CRB venceu o Gama, por 1 a 0, com um gol de Marcelinho, cobrando pênalti, aos 47 minutos do segundo tempo. Houve muito protestos por parte dos jogadores visitantes, uma vez que o gol foi anotado na segunda cobrança. Na primeira, o goleiro se adiantou e defendeu. A vitória deixou o time alagoano com 23 pontos, em décimo. O Gama continua com 14 pontos, na vice-lanterna e ameaçado pelo rebaixamento. Os dois últimos colocados caem para a série B em 2004.