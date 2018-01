Mogi Mirim vence o Ituano por 3 a 2 O Ituano não levou a sério a sua última participação no Campeonato Paulista diante do Mogi Mirim, neste domingo à tarde, em Mogi. Entrou em campo com um time misto, e perdeu, de virada, para o Mogi Mirim, por 3 a 2. O resultado, porém, não salvou nenhum dos times da disputa do rebolo, que vai apontar o rebaixado para a Série A2 em 2004. O Mogi terminou na última colocação do Grupo 1 com quatro pontos. O Ituano ficou com seis pontos, na quinta posição. Mas o primeiro tempo foi todo dominado pelo Ituano, que marcou dois gols. O primeiro com Jean Carlo, de cabeça, aos 13 minutos. O segundo saiu somente aos 45 minutos, quando o esperto Tita saiu na frente do goleiro Marcelo Galvão para ampliar. A história mudou no segundo tempo, quando o Mogi contou com o futebol diferenciado de Cléber, ex-atacante da Portuguesa. O zagueiro Diego, de cabeça, marcou o primeiro para o time da casa aos sete minutos. O Mogi martelou até empatar aos 29 minutos, quando Marcinho aproveitou um rebote. O gol da vitória saiu aos 34 minutos, em jogada iniciada com Cléber e que sobrou para Dênis: 3 a 2. Ficha Técnica Mogi Mirim - Marcelo Galvão; Diego, Eleno (Marcelo) e Paulinho; Bruno, Joilson (Marcinho), Batista, Renato (Cris) e Alessandro; Cléber e Dênis. Técnico: Luis Carlos Winck. Ituano - André Luiz; Bruno, Eduardo, Bandoch e Cauê; Careca, Everaldo, Jackson e Juliano (Marcelo Paulista); Tita e Jean Carlos (Caio). Técnico: Ruy Scarpino. Gols - Jean Carlo 13 e Tita 45 minutos do 1º tempo; Diego 7, Marcinho 29 e Dênis aos 34 minutos do 2º tempo. Árbitro - Antonio Rogério Batista do Prado. Cartão amarelo ? Bruno, Eduardo e Tita, Batista e Alessandro. Local - Estádio Wilson de Barros