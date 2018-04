Mogi Mirim vence Penapolense e assume segundo lugar do Paulista

MOGI-MIRIM - O Mogi Mirim venceu a primeira partida depois da "era Rivaldo" e também atuando na "nova casa". Diante do Penapolense, o time ganhou por 3 a 0, no estádio Vail Chaves - a nova diretoria mudou de nome em homenagem ao doador do terreno -, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, e se manteve entre os melhores colocados.

Ainda sem saber o que é derrota na competição, o Mogi Mirim chegou aos quatro pontos e se encontra na vice-liderança, atrás apenas do Santos, único com duas vitórias até o momento. Por outro lado, o Penapolense, que bateu o Ituano na estreia também por 3 a 0, estacionou nos três pontos e caiu para a nona colocação.

Mas o primeiro tempo foi bastante equilibrado, com os dois times criando boas chances de gol e exigindo trabalho dos goleiros. Aos 39 minutos, Fio desperdiçou uma grande oportunidade dentro da pequena área, chutando para a defesa de Daniel. E como quem não faz toma, os donos da casa abriram o placar na sequência. Carlos Alberto recebeu lançamento de Val, ganhou na velocidade do zagueiro e tocou na saída de Marcelo.

Atrás do marcador, o Penapolense teve maior posse de bola no começo do segundo tempo, mas não conseguia chegar com perigo ao gol de Daniel e ainda viu o Mogi Mirim ampliar aos 17 minutos. Carlos Alberto aproveitou o rebote de Marcelo e completou de cabeça, marcando o segundo.

Logo na sequência, os visitantes criaram duas boas chances para diminuir e em uma delas Fio acertou a trave. No entanto, a situação ficou ainda mais complicada aos 31 minutos. Roni deu grande toque para Waguinho, que bateu de primeira e marcou um bonito gol.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo pela terceira rodada. O Mogi Mirim recebe o XV de Piracicaba, às 19h30, no estádio Vail Chaves. Já o Penapolense enfrenta o Palmeiras, às 17 horas, no Pacaembu, em São Paulo.

MOGI MIRIM 3 x 0 PENAPOLENSE

MOGI MIRIM - Daniel; Roniery, Lucas Fonseca, Tiago Alves e Piauí (Waguinho); Magal, Val (Wagner), Carlos Alberto e Roger Gaúcho (Aloísio); Roni e Henrique. Técnico: Dado Cavalcanti.

PENAPOLENSE - Marcelo; Luís Felipe, Jailton, Gualberto e Rodrigo Biro; Liel (Fernando), Anderson Carvalho, Neto (Francismar) e Guaru; Fio e Viola (Magrão). Técnico: Edison Só.

GOLS - Carlos Alberto, aos 42 minutos do primeiro tempo; Carlos Alberto, aos 17, e Wagninho, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Waguinho (Mogi Mirim); Gualberto, Francismar e Neto (Penapolense).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim (SP).