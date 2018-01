Mogi Mirim vence Vila Nova por 2 a 0 O Mogi Mirim venceu o Vila Nova-GO, por 2 a 0, neste domingo pela manhã, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória garantiu ao time paulista a permanência na Série B, ao somar 25 pontos, em 16º lugar. Com dois pontos a menos, em 20º, o time goiano ainda corre riscos de ser rebaixado para a Série C. O jogo foi assistido por menos de 500 torcedores e o resultado acabou sendo justo. Falho nas finalizações, o Vila Nova sofreu o primeiro gol aos 36 minutos do primeiro tempo, quando o experiente atacante Cléber fez bela jogada individual, foi até a linha de fundo e cruzou. A bola tocou no zagueiro Nei e sobrou para a cabeçada de Sandro Silva. O Mogi marcou o segundo gol aos 24 minutos, com Cléber cobrando pênalti. O Vila ainda teve a chance de diminuir aos 34 minutos, quando o meia Jean Carlo cobrou para a defesa do goleiro Marcelo Galvão. Mesmo livre do rebaixamento, o Mogi ainda fará dois jogos. O primeiro diante do América, em Natal, sábado. O outro, em Mogi, diante do Caxias, ainda ameaçado pelo rebaixamento. O Vila Nova, ainda tentando se livrar da Série C, terá mais dois jogos. Vai pegar o Joinville, em casa, sábado, e depois encerra sua participação diante do Palmeiras, em São Paulo, dia 27.