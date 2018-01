Mogi Mirim vende atacante para a Suiça Destaque do Mogi Mirim no Campeonato Brasileiro da Série B, o atacante Dênis foi negociado nesta quarta-feira com o Olimpique, da Suiça. O jogador viaja ainda esta noite para a cidade de Sion juntamente com o seu procurador Paulo Sérgio Belotti. A negociação vinha se arrastando já há algumas semanas. O valor da transação não foi divulgado, mas só o Mogi Mirim receberá US$ 300 mil pelos direitos federativos do jogador. Alagoano de Maceió, o jogador de 21 anos é o vice-artilheiro da Série B deste ano, com seis gols. À sua frente está apenas Roberto Santos, do Santa Cruz. Ele já não iria enfrentar o Palmeiras, sábado, porque foi expulso na derrota de 2 a 1 para o Ceará. O jogador está muito feliz com a transação e também com o assédio que teve nos últimos dias. Além do futebol suíço clubes da Arábia e da República Tcheca demonstraram interesse no artilheiro do Sapão. Natural de Maceió, Dênis defendeu o Mogi por quatro temporadas.