Mogi muda para enfrentar a Lusa Tentando deixar as últimas posições do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico do Mogi Mirim, Jorge Rauli, pretende fazer várias mudanças em relação ao time que derrotou o São Raimundo-AM por 2 a 0 na rodada passada para segurar a Portuguesa, nesta sexta, em Mogi. Na lateral-direita, o volante Passos jogará improvisado no lugar de Bruno Leite, que não vem agradando. Na esquerda, Alessandro retorna ao time titular na vaga de Marcelo Xavier, que atuará improvisado no meio da defesa no lugar de Joel, que está suspenso pelo STJD por dois jogos. Em substituição à Passos no meio campo, entra Batista uma vez que o recém-contratado Marcão ainda não está inscrito regularmente. No ataque, o treinador não poderá contar com Cléber, ex-Coritiba e Portuguesa, que está se recuperando de um estiramento muscular. Em seu lugar entra o também experiente Clóvis, ex-Guarani e Corinthians. Enquanto isso, segue a dúvida se o artilheiro Dênis, com oito gols, jogará. O atacante foi negociado com o Kwait Sporting Club, do Kwait. A diretoria do Mogi afirmou que se não receber os US$ 300 mil da negociação, Dênis entrará em campo, caso contrário Sandro Silva será a opção.