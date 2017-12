Mogi muda para enfrentar América-MG Depois de perder para o Londrina por 4 a 2 no último final de semana, o técnico do Mogi Mirim, Jorge Raulli, já anunciou que deve fazer mudanças para o jogo do próximo sábado, às 16 horas, contra o América-MG, pela 17ª rodada do Cam peonato Brasileiro da Série B. Durante a semana o técnico vai treinar o posicionamento da defesa que, segundo ele, esteve abaixo do esperado contra os paranaenses. "Faltou atenção e melhor posicionamento do nosso time. Poderíamos ter saído de Londrina com um bom resultado", destacou Raulli. Contra o time mineiro o treinador acenou com a possibilidade da entrada de Leandro Gaúcho no lugar de Renato no meio de campo. No ataque, Sandro Silva não rendeu o esperado e pode ser substituído por Fabrício ou o experiente Cléber, já recuperado de contusão. Outra mudança anunciada por Jorge Raulli é a volta do zagueiro Chicão, que cumpriu suspensão na última rodada. O atacante Paulo Nunes deve ser dispensado nos próximos dias. No clube desde o início do ano, o ex-jogador do Palmeiras ainda não marcou gols e sequer está treinando. Resolvendo problemas particulares em São Paulo, deve deixar o Mogi Mirim assim que voltar ao clube.