Mogi muda para vencer a Lusa A boa vitória sobre o São Raimundo por 2 a 0 na última rodada deu novo ânimo aos jogadores do Mogi Mirim e ao técnico Jorge Raulli, que fez sua estréia no comando do time do interior paulista. Para enfrentar a Portuguesa na próxima sexta-feira, às 20h30, no estádio Wilson Fernandes de Barros, o treinador deverá efetuar pelo menos três mudanças em relação à equipe que derrotou os amazonenses pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na lateral-direita Passos vai começar jogando no lugar de Bruno Leite, que não vem agradando. Pela esquerda o lateral Alessandro retorna ao time titular na vaga de Marcelo Xavier. Outra alteração deverá ocorrer no meio de campo, onde Marcão e Batista disputam uma vaga na equipe. "O Marcão vem treinando muito bem e ele já atuou como volante em algumas oportunidades. Além disso, é um jogador experiente, com passagens por grandes clubes, e isso é fundamental para que possamos ter uma equipe equilibrada" destacou o treinador Jorge R aulli. O Mogi ainda ocupa uma posição perigosa, com 15 pontos em 20ºlugar.