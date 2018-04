Mogi muda para vencer no Paulista Para evitar uma crise, o Mogi Mirim quer vencer o Juventus, nesta quinta-feira, às 20h00, no estádio "Wilson Fernandes de Barros", pelo Campeonato Paulista da Série A-1. Este jogo completará a quarta rodada e será transmitido ao vivo pela ESPN Brasil. Insatisfeito com a produção de vários jogadores na goleada sofrida diante do Santo André, por 4 a 1, o técnico Adilson Baptista vai mudar radicalmente o time. Ele abandonou o esquema 4-4-2, deixando prevalecer o 3-5-2 preferido do presidente do clube e que deixou o Mogi Mirim famoso por seu "Carrossel Caipira" no começo dos anos 90. O Mogi só tem um ponto em três jogos, enquanto o Juventus soma cinco pontos e ainda está invicto. No Mogi, cinco mudanças. O lateral Rissut perde a vaga para Edson Baiano, enquanto o zagueiro Chicão, suspenso, será substituído por João Batista. Ainda na defesa, Selmo Lima fica no lugar de Alexandre Salles e o meia Clodoaldo entra no lugar do volante Mineiro. No ataque, Carioca vai substituir Jackson. "As mudanças são necessárias, porque o time precisa reagir", justificou o técnico, ex-zagueiro do Cruzeiro, Grêmio e Corinthians. Pelo lado do Juventus, a situação é bem mais tranqüila. O técnico Paulo Tognasini manteve a mesma formação que venceu a Matonense por 2 a 1. Ele aposta no esquema 3-5-2 e no oportunismo do atacante Alex Alves, que já marcou três gols.