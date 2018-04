Mogi muda técnico e time contra a Lusa Para tentar fugir das últimas posições dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, o Mogi Mirim apresenta como grande novidade o treinador José Carlos Serrão diante da Portuguesa de Desportos. O Mogi Mirim, já sem chances de classificação, está na penúltima colocação, com 15 pontos, e necessita de mais 10 pontos para escapar do descenso. O Mogi vai contar com quatro novidades para tentar a vitória. O atacante Osni, que estava suspenso, volta a o time titular. O mesmo acontece com o meio-campista Márcio Ran, que estava lesionado. Daniel, que há muito tempo não começava como titular, reaparece na ala-esquerda. A última e talvez mais importante mudança no time estará no banco de reservas. O técnico José Carlos Serrão faz seu primeiro jogo no comando do time e já fez uma mudança drástica. Do 4-4-2, o esquema passa a ser o 3-5-2. Márcio fará o papel de terceiro zagueiro. Confiança não falta ao novo treinador. "Se queremos sair desta situação a reação tem que começar já. Uma vitória em casa contra a Portuguesa é essencial", alertou.