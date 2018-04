Mogi perde e fica perto da Série C O Mogi Mirim está virtualmente rebaixado para a Série C em 2005. O time paulista voltou a decepcionar sua torcida, neste sábado à tarde, quando perdeu para o Caxias, por 3 a 1, no estádio Wilson Fernandes de Barros, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após este resultado, o Mogi continua com 16 pontos, agora em último lugar na tabela de classificação da Série B, e como faltam apenas três rodadas somente um milagre matemático o livra do rebaixamento. O Caxias subiu da 14ª para a 10ª posição, com 28 pontos e permanece na briga por uma vaga na segunda fase. O Caxias começou mais ofensivo, sempre buscando o gol. E não demorou a abrir o placar. O volante Júnior lançou Jajá, que bem posicionado deu uma ginga de corpo e bateu forte, aos 15 minutos, 1 a 0. Depois do gol o time gaúcho continuou melhor mas sem criar chances reais de gol. O Caxias se defendeu bem, mas encontrou dificuldades para fazer a ligação defesa-ataque. O Mogi estava totalmente perdido em campo, com excesso de passes errados, e apenas explorando chutes de longa distância. Aos 30 minutos, nada satisfeito com o posicionamento do seu time, o técnico Serrão tirou o limitado lateral-esquerdo Valdo e colocou Marcinho, que apesar de ser atacante atuou como ala-esquerdo. O time paulista ganhou velocidade, mas sem qualidade e sem poder nas finalizações. O seu melhor momento saiu aos 37 minutos com um voleio de Gustavinho. Aos 44 minutos, Rodrigo derrubou Eduardo dentro da área: pênalti para o Caxias. Jajá bateu muito bem e ampliou o placar aos 45 minutos, dando um passo importante para a vitória. No segundo tempo, o Mogi foi todo ao ataque mas de maneira desordenada. E ficou ao Caxias valiosas oportunidades para os contra-ataques. Na melhor delas, Jajá aos 16 minutos, poderia ter ampliado. Aos 39 minutos, enfim, após cruzamento, Alê Menezes desviou de cabeça e a bola não entrou totalmente, mas o bandeirinha confirmou. Quando o clima já era de velório, Gustavinho fez o gol de honra do time paulista, aos 45 minutos. Na próxima rodada, o Mogi enfrentará a Anapolina, dia 12, em Anápolis, enquanto o Caxias atuará em casa, dia 11, sábado contra o líder Bahia.